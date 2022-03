Syriërs demonstreren in Eindhoven tegen Poetin: ‘Hij is ook ons land binnengevallen’

Japans restaurant Mojo opent dit voorjaar op de Vestdijk in Eindhoven

EINDHOVEN – Dit voorjaar opent aan de Vestdijk in Eindhoven een nieuw restaurant, Mojo Japanese Kitchen. Het bedrijf heeft ook al vestigingen in Helmond, Tilburg, Amsterdam en Hilversum en opent begin april ook in Utrecht. Eindhoven wordt de zesde vestiging.

