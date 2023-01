Taakstraffen voor grote sommen onverklaarbaar geld in Nuenens huis

Column Misschien hield hij er nog een paar wagonne­tjes aan over

Als je bij een krant werkt, kom je door de jaren heen bij nogal wat mensen over de vloer. Nu de energieprijzen ons laten nadenken of je de temperatuur in de huiskamer hoger zet of niet, moest ik denken aan drie oudere stellen die ik ooit in winterse tijden heb bezocht. De aanleiding voor die bezoekjes hadden niks met het weer of de verwarming te maken.

25 januari