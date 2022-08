Taalles in het park: ‘Hoe noem je een kleine brug in het Nederlands?’

EINDHOVEN - Op het oog gewoon een groepje wandelaars in het Eindhovense Henri Dunantpark. Maar wel wandelaars met een doel. Deelnemers van het Summa-programma Taalkracht die ook in de zomer hun Nederlands op peil houden.

Het is een vrolijk groepje dat donderdagochtend door het park in Woensel wandelt. Deze ochtend sluiten drie vrouwen en een kindje aan bij de Zomerschool die Taalkracht, onderdeel van het Summa College in Eindhoven, sinds eind juni aanbiedt. Gericht op mensen die hun Nederlands willen verbeteren

Gerichte vragen en opdrachten

Dat doet de school omdat het hen vorig jaar al was opgevallen dat de kennis van het Nederlands bij de cursisten na de zomervakantie toch wat was weggezakt. En dus ging de Zomerschool van start. Met bezoekjes aan onder andere supermarkt en bibliotheek en wandelingen door natuur en stad. Met gerichte vragen en opdrachten over de zaken die ze onderweg tegenkomen.

Docente Brigitte van Beek legt uit dat in de Zomerschool mensen met alle mogelijke niveaus meedoen aan het facultatieve programma. ,,Van mensen die nog op alfabetisering zitten, dus zowel het spreken als schrijven niet beheersen, mensen die nu nog vooral in het Engels communiceren en mensen die al redelijk Nederlands spreken.”

Vrolijk op pad

Alle drie niveaus blijken deze ochtend vertegenwoordigd en het groepje gaat vrolijk op pad. Op de top van een heuvel in het park staat een kunstwerk. Waar is dit van gemaakt? Hoe heet de blauwe laag? De vrouwen overleggen, geven zo goed als mogelijk antwoord en schrijven dat ook op. Een training dus in zowel spreken als schrijven. Draai om, ga linksaf en loop langs het water. Steek de brug over. De brug is niet groot. Hoe noem je een kleine brug en is dat een ‘de’ of een ‘het’ woord?

Quote In Venezuela werkte ik als leerkracht in het basisonder­wijs. Dat wil ik hier weer. Gelukkig zijn al mijn diploma's hier in Nederland inmiddels wettelijk erkend Dulce Rios

Zo gaat de wandeling verder door het zonovergoten Woenselse park. De Iraanse Farimah Ghasemi is nu acht maanden in ons land. Ze volgde haar man die al eerder hier werk had gevonden en vertelt: ,,In Iran werkte ik in een laboratorium. Nu is het zaak om goed Nederlands te leren. Want pas dan kan ik ook hier weer aan het werk.”

Diploma's wettelijk erkend

Haar verhaal gaat ook op voor de Venezolaanse Dulce Rios die met haar man nu vier jaar in Nederland woont. Ook zij kwamen hier vanwege het werk van haar man. ,,In Venezuela werkte ik als leerkracht in het basisonderwijs. Dat wil ik hier weer. Gelukkig zijn al mijn diploma's hier in Nederland inmiddels wettelijk erkend. Nu gaat het er om het Nederlands goed te beheersen. Want ik wil straks echt weer voor de klas staan.”

Dan, weer met volle aandacht voor de volgende opdracht. ‘Je ziet water aan de rechterkant. Hoe noem je dat?’ Het is een vijver. ,,Wel een beetje groot voor een vijver hoor”, lacht de Venezolaanse die toch vooral de vijvers in een tuin kent.