Talkshow over Gezin en Kanker in Cacaofabriek

Helmondse Helden ‘keerden om op doodlopen­de weg’: filmpro­ject over jeugd van Binnenstad

HELMOND - 1500 euro per maand of 1500 euro per dag? Leren en een eerlijke baan of snel geld verdienen in het criminele circuit? Helmondse jongeren staan geregeld voor dit soort keuzes. Vier van hen geven met een bijzonder filmproject een inkijkje in hun wereld.

8:06