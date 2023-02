Taxichauffeur ontkent schuld aan ongeluk, waarbij fietsster zwaargewond raakte: ‘Bij groen licht vallen alle regels weg’

Met video Eindelijk kan Cody Gakpo juichen na goal voor Liverpool: ‘Uiteinde­lijk moest ik er iets langer op wachten’

Hij is eindelijk van de nul af. Cody Gakpo maakte maandagavond zijn eerste doelpunt voor Liverpool, nota bene in de derby tegen Everton (2-0). Met die goal hielp hij zijn ploeg aan een belangrijke zege, maar voorkwam de Oranje-international ook dat hij een pijnlijke bijnaam kreeg in Engeland.