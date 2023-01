Te laat leerlingen geteld en dus geen 135.000 euro voor asielzoekerskinderen, maar dat vecht Eindhovense basisschool aan

Gemeenten doen beroep op buren, vrienden of familie om te helpen bij gebrek aan huishoude­lij­ke hulp

BEST - Door een toename van de vraag en een tekort aan personeel, staat de huishoudelijke hulp in de regio onder druk. Inwoners moeten daarom vaker zélf op zoek naar een oplossing, stellen zeven gemeenten in een gezamenlijke oproep.

17 januari