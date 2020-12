Teamuitje militairen in Italië kostte ruim een ton; onderzoekers kraken misstanden Vliegbasis Eindhoven

Puzzelen met parochia­nen en dringen voor een plek tijdens nachtmis

7 december EINDHOVEN/HELMOND - Maximaal honderd parochianen omdat ‘het ook tijdens een uitvaart mag’. Of juist de kerk op meer momenten openhouden, met glühwein en kerstkransjes erbij. Pastoors in Peel en Kempen denken nogal divers over de kerstvieringen in dit coronajaar.