Tegendemonstratie gaat vanmiddag wél door op Stadhuisplein in Eindhoven, ook na verbod op Pegida-betoging

De acties van Pegida riep de afgelopen dagen veel reacties op. Een online petitie tegen de nieuwe demonstratie werd al meer dan 3.000 keer getekend. Ook kondigde een groep Eindhovenaren onder de noemer ‘We Are 1' dus een manifestatie tegen Pegida aan. Die gaat ondanks het recente verbod op de extreem-rechtse demonstratie gewoon door. ,,Onze boodschap is dat we in Eindhoven solidair met elkaar willen zijn", licht mede-organisator Marieke Bertha toe. ,,Dat geluid willen we graag laten horen, ook nu de betoging van Pegida verboden is. Het wordt ook geen boze demonstratie: we willen laten horen dat we het samen moeten doen in deze stad. Bovendien hebben al behoorlijk wat mensen aangegeven te willen komen.” Hoeveel dat er precies zijn, vind ze nog lastig in te schatten. ,,We gaan uit van rond de vijftig mensen, maar het kunnen er ook minder of juist veel meer zijn.”