Tekort aan brandweerlieden in Brabant neemt toe

Het tekort aan brandweerlieden, beroeps en vrijwillig, in Brabant is sinds 2010 flink toegenomen. Konden in 2010 in heel Brabant nog 3.882 spuitgasten uitrukken bij brand, dit jaar zijn dat er nog maar 3.459, een daling van bijna 11 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De grootste daling is de zien in West-Brabant, waar het totale aantal brandweerlieden met bijna 14 procent daalde. In Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost daalde het aantal met respectievelijk 6,3 en 10,7 procent.

Vrijwilligers

Ook het gebrek aan vrijwilligers bij de brandweer wordt steeds nijpender in de provincie. Van 2010 tot en met dit jaar nam het aantal vrijwillige spuitgasten met ruim 17 procent af. De grootste afname is te zien in Zuidoost-Brabant, dat op bijna een kwart minder (22,3 procent) vrijwillige brandweerlieden kon rekenen. In Brabant-Noord en Brabant-West was de afname respectievelijk 16,3 procent en 14,4 procent.

Nood

Begin 2019 waren er in Nederland ruim 24.000 brandweerlieden actief, iets minder dan een jaar eerder. Daarvan behoorde 22 procent tot de beroeps- en 78 procent tot de vrijwillige krachten. Hoewel het aantal brandweerlieden in Nederland al jarenlang daalt, lieten cijfers uit 2017 en 2018 juist weer een lichte toename zien. Deze toename zet dus niet door, wat betekent dat er nog altijd een tekort is aan brandweerpersoneel.

Het is daardoor voor sommige regio’s moeilijk om in geval van nood altijd voldoende personeel klaar te hebben staan. Afgelopen week kon de brandweer van het Zeeuwse Sluis bijvoorbeeld niet uitrukken bij een woningbrand, omdat er niet op tijd genoeg brandweerlieden opgetrommeld konden worden. Dit probleem speelt vooral overdag, zo bevestigde minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vorige week nog.

In totaal werken er bij de brandweer iets meer dan 28.000 mensen, waarvan 3.900 als ondersteunend personeel, zoals administratief medewerkers en baliepersoneel.

