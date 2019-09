Televisiekok Hugo Kennis uit Eindhoven gaat trouwen

Waarschijnlijk heeft Sander het huwelijksaanzoek gedaan. Hij schrijft namelijk op zijn pagina: ‘He said yes.’ Sander is personal trainer in Amsterdam.

Eindhoven

Hugo Kennis werd in 1986 geboren in Eindhoven. Hij volgde een koksopleiding en studeerde Horecamanagement in Eindhoven en Tilburg. Daarna maakte hij zijn opwachting in meerdere culinaire shows. Momenteel is hij te zien in het twintigste seizoen van Expeditie Robinson.