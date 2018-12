Telling ED op schoolroutes in regio: één op drie fietsen slecht verlicht

VIDEOEINDHOVEN - Zeker in deze donkere dagen voor kerst kan het levensgevaarlijk zijn: fietsen zonder licht. Tijdens een steekproef van deze krant gisterochtend vroeg reed één op de drie scholieren niet of slecht verlicht.

Elke automobilist weet hoe slecht zichtbaar fietsers in het donker kunnen zijn, zeker als het ook nog eens regent, of erger. Uit de telling op acht fietsroutes naar middelbare scholen, blijkt dat één op de zeven scholieren in deze regio geheel onverlicht rondrijdt. Een op de vijf had alleen een werkend voor- of achterlicht.

De tellingen door medewerkers van deze krant vonden tussen half acht en half negen plaats in Someren, Best, Eindhoven, Bladel, Valkenswaard, Oirschot, Leende en Maarheeze. In totaal passeerden een kleine tweeduizend fietsers de telpunten. Daarvan reden er 1298, oftewel 67 procent, met voor- en achterlicht aan.

De beste jongetjes en meisjes van de klas wonen op het platteland. Op de weg tussen Someren en Asten telde de ED-correspondent een kleine driehonderd fietsers. Van hen reed slechts zes procent onverlicht. Ook in Bladel tevreden stemmende scores. Van de 277 scholieren die werden geteld op de weg naar Reusel-de Mierden hadden er slechts twaalf geen voor- of achterlicht; oftewel vier procent. Het hoogste aantal ‘zwartrijders’ werd geteld op de Roostenlaan in Eindhoven, op de route naar het Sint-Joriscollege. Ruim een kwart reed hier onverlicht. Eén op de vijf had alleen een voor- of achterlicht.

Verschillen

Verkeerspsycholoog Cees Wildervanck kan die verschillen tussen stad en platteland wel verklaren: het buitengebied is veel minder verlicht dan stedelijk gebied, waardoor het belang van goed werkende fietsverlichting op het platteland nóg groter is dan in de stad. ,,En de mensen zijn daar kennelijk ook van doordrongen. In de stad ligt het aantal fietsers zonder licht vaak aanmerkelijk hoger.” Dat blijkt ook uit gegevens van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Vooral de grote steden scoren slecht. Volgens de SWOV is het belang van goed werkende fietsverlichting evident: fietsers hebben zeventien procent meer kans op een ongeval als zij onverlicht rijden.

Volledig scherm Scholieren in de schemer in Asten © FotoMeulenhof

De resultaten van de ED-steekproef steken relatief gunstig af bij cijfers van de SWOV. Onderzoek in de winter van 2012/2013 wees uit dat gemiddeld 61 procent van de fietsers voor- en achterlicht voerde. Dat was in de tijd dat veel minder fietsen dan nu waren uitgerust met ledverlichting. Het gemak van led heeft niet de winst opgeleverd die je zou kunnen verwachten. ,,Het is door die leds veel gemakkelijker geworden om licht op je fiets te hebben, maar de losse lampjes worden nog wel eens vergeten", zegt Wildervanck. ,,Nonchalance doet de winst van het gebruiksgemak teniet. Vergeetachtigheid is een van de grootste oorzaken van het onverlicht rijden.

Quote De politie moet meer en vaker controle­ren. Een boete van 55 euro hakt er wel in Gerard Tertoolen , Verkeerspsycholoog

Zijn collega verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen noemt de uitkomsten van de ED-steekproef 'verontrustend'. ,,Het percentage fietsers dat zonder licht rijdt, is veel te hoog. Er wordt vaak hard gereden door automobilisten; fietsers onderschatten de gevaren. Ik heb zelf twee kleine kinderen en hamer het er telkens weer in: je gaat niet weg zonder licht op de fiets.” Volgens Tertoolen is nog meer voorlichting en educatie nodig, op scholen, maar ook door ouders. ,,Ik ben sceptisch over campagnes waarbij alleen wat posters worden opgehangen. En de politie moet meer en vaker controleren. Een boete van 55 euro hakt er wel in.”

Ook Wildervanck pleit voor meer voorlichting: ,,Vooral kinderen denken vaak: het is donker en ik rijd zonder licht, maar ik zie genoeg, dus auto's zien mij ook wel. Maar dat is niet juist. Vooral in een stad, met veel lichtbronnen, valt een onverlichte fiets totaal niet op.”

Deze productie kwam tot stand met medewerking van ED-correspondenten Bart Werts, Saskia Loomans, Geert van den Eijnden, Wilma Vervoort, Jen Mansvelt, Jan Smets, Roy de Leijer en Margot Kuijpers.