The King’s Singers zingen in de beste Engelse traditie

EINDHOVEN - Timing, intonatie, homogeniteit, het zijn kwaliteiten die The King’s Singers hebben uitgevonden. Donderdag zijn ze in Eindhoven met oude en gloednieuwe muziek.

Ik zeg het maar vast: de recensie van het concert van The King’s Singers die vrijdag 29 april in de krant staat, is vermoedelijk saaie kost. Waarom? Omdat deze club nog nooit één minder moment heeft gehad, zelfs niet eens een beetje.

En niets is zo saai als een lovende recensie, zeker als het de zoveelste in de rij is. Waar de kwaliteit van The King’s Singers zit? In de homogeniteit van de in de beste traditie geschoolde stemmen, in de ongeëvenaarde zangtechniek, in het concessieloze ‘go for it’, maar vooral in de timing. Muziek is timing, alleen al vanwege het feit dat muziek zich in de tijd afspeelt, maar timing met betrekking tot The King’s Singers is een op zichzelf staand fenomeen.

Timing als handelsmerk

Timing is alles wat je doet op het super-precieze moment dat het ‘t meeste effect heeft. De zes zangers hebben timing tot een handelsmerk gemaakt. Timing bij The King’s Singers is een noot uitstellen of oprekken met een nanoseconde, op precies het goede moment net één of twee decibellen te hoog of te laag intoneren, een wenkbrauw optrekken of een zijdelingse blik naar de buurman.

Onder timing valt ook spelen met woorden, met taal, met een medeklinker en het subtiel uitvergroten van een (meestal Engelse)talige eigenaardigheid. Veel componisten lieten zich inspireren door het fenomeen King’s Singers en schreven werk voor hen, al dan niet in opdracht.

Altijd a capella

Komende donderdag in Eindhoven gaat er een gloednieuw stuk van de Engelse componist Kieran Brunt, composer in residence van het Muziekgebouw. En nog een belangrijk feit: de King’s Singers zingen altijd a capella, zonder begeleiding van een instrument. En hoor je toch een instrument, dan is het tien tegen een één van de zes zangers.

Groepsgeest

The King’s Singers, bestaande uit twee countertenors, een tenor, twee baritons en een bas, werden opgericht in 1968 door leden van het King’s College Choir in Cambridge. Duizenden concerten zongen ze wereldwijd, meer dan honderdvijftig opnames maakten ze. Ze zingen muziek uit alle tijden, tot en met eigentijdse popmuziek. Sinds de oprichting zijn er achtentwintig King’s Singers geweest.

De huidige samenstelling is van 2019. Je komt er niet zomaar bij. Solliciteren? Vergeet het maar. ,,Vacatures worden niet op de normale manier bekendgemaakt, uit angst voor een stortvloed aan reacties”, zegt countertenor Patrick Dunachie (1993).

,,Wanneer een van ons besluit te vertrekken, stellen we een lijst op van zangers waarvan we vermoeden dat die bij ons passen. Dat betekent dat ‘n zanger zich al in beeld heeft gezongen. Wij benaderen hem en als hij interesse heeft volgen er meerdere audities. De samenklank, de typische King’s Singers sound, is altijd leidend, maar we willen ook weten hoe een nieuwe zanger in de omgang is. We zijn zeven maanden per jaar onderweg, dus we moeten met elkaar door één deur kunnen.”

De keuze voor een nieuwe zanger maakt de groep uiteindelijk samen. En wat als er iemand ziek is? ,,Dat komt zelden voor. En als een van de zangers niet in orde is, neemt de groepsgeest het over en ‘draagt’ de zieke zanger.” Dus geen stand-ins voor noodgevallen? ,,Nee, er zijn zes King’s Singers en daar doen we het mee”, aldus Dunachie.

Fijn-tunen

Wie denkt dat dit sextet dagenlang repeteert vergist zich, twee uurtjes voor een optreden volstaat. ,,Dat komt omdat we dezelfde muzikale wortels hebben”, verklaart Dunachie. ,,We repeteren geen noten, dat hebben we alle zes zelf al gedaan. De repetities zijn er voor het ‘fijn-tunen’, daarin focussen we ons op details, op de intonatie, de expressie. Soms wordt er meer gediscussieerd dan gezongen. We hebben allemaal evenveel inbreng, al onze beslissingen komen democratisch tot stand!”

Wat betekent het voor Dunachie om een King’s Singer te zijn? ,,Ik voel me bevoorrecht! Er zijn tijden dat we weinig thuis zijn, en dat is soms jammer. Van de andere kant: we ontvangen veel en we mogen zoveel geven. En alle ervaringen maken mij ons tot rijkere mensen.”

The King’s Singers, Muziekgebouw Eindhoven, donderdag 28 april, 20.15u.