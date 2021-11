The Sound of Music in Eindhoven: hoop en liefde in onzekere tijden

Eind aan populaire sluiproute via Doolstraat Eindhoven, nieuwbouw­wijk Berckel­bosch rukt verder op

EINDHOVEN - De Doolstraat in Tongelre lijkt nu toch echt afgesloten te worden voor autoverkeer. Het heeft lang geduurd, want al in 2007 werden de plannen daarvoor bekendgemaakt. Nu de bouw van woonwijk Berckelbosch flink is gevorderd wil de gemeente Eindhoven er werk van maken.

10 november