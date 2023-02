Theatergezelschap zet robot op podium: ‘De mensen vergeten dat ze niet met een levend wezen te maken hebben’

EINDHOVEN - Een robot begiftigd met kunstmatige intelligentie als acteur. Dat biedt de voorstelling ‘Alan the AI actor’ die Jordi Möllering maakte met behulp van studenten van Universiteit Twente. Het sleutelwoord is connectie, zegt hij.

De robot ALAN, genoemd naar de Engelse wiskundige en codebreker Alan Turing, is een lichtgevende bol die van kleur kan veranderen. Hij spreekt Engels, reageert op de mensen in het publiek. „Hij wil contact maken”, zegt theatermaker Jordi Möllering, verbonden aan het Belgische gezelschap De Eenzamen. „Connectie is een menselijk én een digitaal begrip. ALAN staat in verbinding met het internet. In wezen weet hij dus alles wat daar te vinden is. Daar put hij ook uit voor de teksten die hij spreekt. De mensen vergeten dat ze niet met een levend wezen te maken hebben. Ik betrap mezelf daar soms zelfs ook op.”

Enge kanten

Dat is niet zo vreemd, betoogt hij. Mensen hebben de neiging om zichzelf op andere entiteiten te projecteren. „Ze dichten ook hun huisdieren menselijke eigenschappen toe. Zo geven ze ook ALAN een identiteit. Hij wordt in hun ogen een levensvorm. Kunstmatige intelligentie heeft onmiskenbaar enge kanten. Het wordt gebruikt om data over ons te verzamelen. Het kan werk van ons overnemen. ChatGPT kan op basis van een paar simpele opdrachten geloofwaardige teksten genereren.”

Quote ALAN genereert ook grappen. Die kunnen spits zijn, maar ook heel, heel slecht Jordi Möllering, De Eenzamen

Aan het vermogen om te communiceren zitten verschillende kanten, aldus Möllering. „Enerzijds is er een wil om contact te maken. Maar kunstmatige intelligentie is niet in staat om diepgaande contacten te leggen en onderhouden. AI (artificial intelligence - red) kan gevoel imiteren, maar het is uiteindelijk niet meer dan een holle kopie ervan. Zo is ALAN een acteur die een acteur probeert te zijn. Dat is eng, maar het heeft ook iets poëtisch.”

Voorspelbare codes en prietpraat

Als schrijver van teksten voor theater is het maken van deze voorstelling voor Möllering een merkwaardig proces geweest. „Je doet zelf een aanzet, en je weet niet waar AI mee zal komen. Soms zijn dat heel gekke dingen, maar vaak ook zijn de resultaten cliché en voorspelbaar. De vraag is, werkt dat niet ook zo bij ons? We hebben sociale codes en prietpraat, die bestaan bij de gratie van voorspelbaarheid. ALAN genereert ook grappen. Die kunnen heel spits zijn, maar ook heel, heel slecht.”

Wat AI volgens Möllering nog niet kan is coherente lange spanningsbogen creëren. Dat is nog steeds voorbehouden aan werkelijk creatieve, menselijke geesten. Na de voorstelling is er gelegenheid om met de makers in gesprek te gaan.

‘Alan the ai actor’. Vrijdag 3 maart in Pand P. Aanvang 20.30 uur.

Volledig scherm Beeld uit ‘Alan the AI actor’ van De Eenzamen © ED