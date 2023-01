Thuisfavoriet Rob Bouwman bereikt finale Keiebijters kletstoernooi, concurrentie van Peter van der Maas, Rien van Genugten en Boy Jansen

Fábio Silva is direct speelklaar bij PSV: ‘Hij is negentig minuten inzetbaar’

PSV heeft zaterdagmiddag en -avond in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles weer de beschikking over Luuk de Jong en Ismael Saibari. De twee aanvallers waren afgelopen week niet inzetbaar door blessures, maar keren terug in de selectie van Ruud van Nistelrooij. Ook de nieuwe spits Fábio Silva is van de partij en direct voor negentig minuten inzetbaar, zei de trainer gisteren.

