Tien arrestaties rond duel tussen PSV en Sturm Graz

Behande­ling plan VONK in Genneper Parken uitgesteld; raad Eindhoven zeer kritisch over nieuw museum

EINDHOVEN - Behandeling van het plan VONK, de uitbreiding van het Eindhoven Museum in Genneper Parken, is uitgesteld. In de gemeenteraad was er dinsdagavond te weinig tijd om alle vragen van kritische fracties te beantwoorden. Dat gebeurt nu op een extra vergadering vóór dinsdag - als het plan vastgesteld moet worden in de raad - óf in december. Later deze week wordt daarover meer duidelijk.

25 november