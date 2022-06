Tien auto's in brand bij flatgebouw Eindhoven, jerrycan gevonden op parkeerplaats

column Stikstof­pro­bleem? Ze moeten van die Natura 2000-gebieden gewoon Natura 1000-gebieden maken

‘Hé Bert, zet voor Mari ook een pilske neer. We hadden het er net over, Mari, over de stikstofcrisis. We zijn eruit; we hebben veel te veel natuur in Nederland. Dat mag wel de helft minder.

11:00