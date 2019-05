Tien jaar na vergismoord in Eindhoven: Melanie zat naast haar vriendje op de bank toen die werd doodgeschoten

Het ging vrijwel altijd over haar vader, zelden over haar vriendje. Het verbaast Melanie een decennium later nog steeds. In een tijdsbestek van nog geen twee jaar tijd verloor de Eindhovense de twee belangrijkste mannen in haar leven. Beiden door een misdrijf. Maar waar de latere dood van haar vader zich aankondigde, kwam die van haar vriendje begin 2009 totaal onverwachts. „Het heeft me altijd dwars gezeten dat er nooit aandacht was voor wat Adi is overkomen”, zegt Melanie. „Het was een onschuldige jongen. En ze hebben hem vermoord.”