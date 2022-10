Tien maanden cel voor Valkenswaardse drugsdealer met losse handjes

Weer beperkt zwemmen in Eindhoven­se baden door personeels­te­kort

EINDHOVEN - Personeelskrapte zorgt er opnieuw voor dat er beperkt gezwommen kan worden in het Ir. Ottenbad en in de Tongelreep in Eindhoven. In de herfstvakantie (24 tot en met 30 oktober) worden alle aquasportief- en bewegingslessen geschrapt.

13:59