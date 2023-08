‘Tijd moet worden besteed aan de patiënt, niet aan ICT’

VAN DE LEZERVeel patiënten die in het ziekenhuis liggen hebben grote behoefte aan een luisterend oor, maar dat is tegenwoordig ‘geen productieve tijd’. Steeds vaker woorden zaken afgewenteld op digitale systemen en dat is niet goed, vinden de schrijvers van het onderstaande stuk.