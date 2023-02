Tijdmachine: Eindhovens stapwalhalla Stratumseind toen en nu

indebuurt.nlEindhoven staat niet stil. Om de haverklap komen er nieuwe winkels en restaurants, zijn er omleidingen of start ergens een bouwproject. Als je Google Street View bekijkt van tien jaar terug, herken je onze stad soms amper terug. Stap even mee in de tijdmachine naar Stratumseind.

Van 2008…

Zo zag het Eindhovense stapgebied eruit in 2008. Sommige cafés zitten er nog steeds, zoals La Route en Tipsy Duck. Maar er zijn ook horecazaken verdwenen, zoals The Blue Parrot (linksonder). Wie is er niet geweest tijdens een avondje op Stratumseind?

Volledig scherm Stratumseind in 2008. © Google Street View

Naar 2022

Dit kiekje is vorig jaar gemaakt tijdens de introductieweek van nieuwe studenten, zoals je ziet aan de roze outfits. Best veel veranderd, toch? Als je vandaag een foto maakt op Stratumseind ziet het plaatje er alweer anders uit. Er zijn al een tijdje werkzaamheden aan de gang voor de herinrichting van Stratumseind. Die zijn volgens de gemeente medio 2023 afgerond. Nog even geduld…

Volledig scherm Stratumseind in 2022. © indebuurt Eindhoven

