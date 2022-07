Tijdrovende barrière voor fietsers op Oirschotsedijk gaat verdwijnen: hier komt een fietsersbrug

5000 liter brandbare vloeistof in loods plus nog tal van andere overtredin­gen bij controles in Eindhoven

EINDHOVEN - Tal van overtredingen zijn in Eindhoven geconstateerd bij controles door het gemeentelijk BITE-team. Zo stond in een loods een enorme hoeveelheid brandbare vloeistof: 5000 à 6000 liter in plaats van de toegestane 50.

15 juli