Tilly krijgt nieuwe e-bike, nadat die van haar gestolen werd terwijl ze een struikelende vrouw hielp

Grote zorgen over gezinnen op wachtlijst jeugdbe­scher­ming; ‘Het is wachten tot de bom barst’

EINDHOVEN-HELMOND - De sociale wijkteams in Eindhoven en Helmond zien steeds meer kinderen en ouders die volgens de rechter jeugdbescherming nodig hebben, maar die niet krijgen. ,,We proberen hen ondertussen te helpen, maar het is wachten tot de bom barst.”