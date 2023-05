Tineke (93) stopt na halve eeuw collecteren voor de Dierenbescherming: ‘Alle dieren zitten in mijn hart’

TRANSFERUPDATE Beoogde PS­V-aan­winst Spierings heeft deze week met PSV eerste afspraak in Eindhoven

Als het allemaal meezit, spreekt PSV-target Stijn Spierings later deze week in Eindhoven met PSV over een definitieve overgang naar de club. Dat bevestigen bronnen die dicht op de situatie zitten. Spierings is volgens hen geïnteresseerd in de plannen van de Eindhovenaren, maar wil nog wel weten wat het idee is over komend seizoen. Een meerjarig contract ligt voor hem klaar, maar er moet dus nog wat water door de Rijn en de zaak is nog niet beklonken.