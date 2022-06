TNO: vermindering fijnstof stokt. ‘Uitstoot moet bij de bron worden aangepakt’

De uitstoot van fijnstof kan de komende jaren alleen maar verder worden teruggedrongen, als het probleem heel doelgericht en bij de bron wordt aangepakt. Metingen moeten 24/7 in kaart brengen wat de (grootste) vervuilers zijn, welke stoffen zij precies uitstoten en wat de schadelijkheid daarvan is voor de volksgezondheid. Want niet iedere soort fijnstof is even schadelijk. Dat stelt TNO, dat dinsdag een plan van aanpak presenteert. Een plan dat onder meer gebaseerd is op onderzoek in Eindhoven.