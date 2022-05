Toen de muizen door de klas renden, sprong de juf van het Van der Puttcollege op een stoel

Voor Willem van der Looij (75) uit Geldrop was het in 1958 zijn kennismaking met de ‘grote school’. ,,Ik was 12 en fietste iedere dag van Strijp naar Woensel. In de houten noodlokalen zaten zes eerste en twee tweede klassen. Later zijn er in het weiland tegenover de school nog twee noodlokalen bijgezet omdat de school steeds groter werd. Ik weet nog dat we daar een keer een muizenplaag hadden. De lerares stond bovenop een stoel en heeft daarna geweigerd er nog langer les te geven.”