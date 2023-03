Toerismebureau VVV verhuist in Helmond van bibliotheek naar boekhandel de Ganzenveer

Eerder was al duidelijk dat de VVV zou vertrekken uit de bibliotheek, mede omdat er moet worden bezuinigd op het budget van Helmond Marketing. Die organisatie levert 1 ton in en moet zich vooral gaan focussen op toeristisch-recreatieve vrijetijdsbesteding inclusief VVV-dienstverlening.

Bij elkaar passen

De locatie die de gemeente op het oog heeft, is boekhandel de Ganzenveer aan de Oude Aa. Hoeveel er wordt bespaard met de verhuizing, is onduidelijk. Helmond denkt dat de twee partijen goed bij elkaar passen. ,,Het traject loopt nu, maar is nog niet formeel afgerond”, zegt een woordvoerder erover. ,,Als de plannen doorgaan, dan zal dit voorjaar de VVV worden verplaatst naar de boekhandel.”

Hans van Gennep, eigenaar van De Ganzenveer, wil nog weinig kwijt omdat de handtekeningen nog niet zijn gezet. ,,Het gaat onder meer over afspraken over het personeel en de openingstijden op zondag. Ook de boekhandel moet dan open zijn. We verwachten er wel uit te komen.”

‘Weinig consequenties’

De kosten die gemoeid zijn met de verhuizing bedragen ongeveer 25.000 euro, laat Helmond weten. Het geld gaat vooral zitten in het aanpassen van de bewegwijzering, de inrichting en verhuiskosten. De bibliotheek wordt door de gemeente gecompenseerd voor een deel van personele kosten die in de loop der jaren werden gemaakt.

,,Onze formatie was daar op ingericht. Het gaat niet alleen om mensen achter de balie, ook op de achtergrond werden er taken uitgevoerd. Verder heeft het voor ons financieel weinig consequenties”, zegt bibliotheekdirecteur Robin Verleisdonk.

Binnen Helmond Marketing zijn er verder stappen gezet om de opgelegde besparing te realiseren, zegt de gemeente in een reactie. ,,Zoals een inkrimping van de personele bezetting en bezuinigingen voor verschillende projecten, zoals de Kerstwensboom dat onderdeel was van de Winterstad.”

Beslissing genomen

Helmond wil zich nadrukkelijker profileren als tweede stad in de Brainport-regio en hoopt daarmee ook meer toeristen te kunnen vertrekken. Bovendien heeft de stad in de toekomst serieuze groei-ambities. Rijmt dat met het plan om te bezuinigen op stadsmarketing? ,,De beslissing rondom de bezuiniging op Helmond Marketing is al in 2020 genomen door de gemeenteraad. Daar wordt nu uitvoering aan gegeven. De plannen over de schaalsprong zijn van latere datum”, aldus de zegsvrouw.