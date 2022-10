Tony bleef drie nachten bij zijn zus, de vierde nacht werd ze vermoord door haar stalkende ex: ‘Politie had meer moeten doen’

Karter Felipe (12) mag in zijn eerste jaar al naar het WK: ‘Heel gaaf om zó hard door de bochten te gaan’

EINDHOVEN – Het wordt de mooiste week van zijn kartcarrière tot nu toe, daar is de 12-jarige Felipe Reijs uit Eindhoven zeker van. Hij mag naar het WK in Portugal. Na de zesde ronde van het Nederlands kampioenschap Rotax Max is hij verzekerd van een startbewijs.

26 oktober