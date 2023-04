Topman ASML: ‘Klanten vertragen bestellingen, maar de vraag is nog steeds hoger dan we aankunnen’

Brabant Water contro­leert waterlei­ding­net in Stratum. ‘Gebruikers merken er weinig tot niets van’

EINDHOVEN - Maar liefst 18.000 kilometer aan waterleiding heeft Brabant Water in de provincie in eigendom en beheer. Zo nu en dan zijn die ondergrondse leidingen aan een inspectie en eventueel onderhoud toe. Momenteel is dat onder meer het geval in stadsdeel Stratum.