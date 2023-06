Toptransfer voor PSV'er Jenson Seelt, die naar een van de meest bijzondere clubs in Engeland gaat

Over de Tong Klassiek Indiaas in hedendaags jasje bij Foodgasm 2.0

EINDHOVEN - De liefhebberij voor lekker eten én de heimwee naar het eten uit hun thuisland, dat waren de gezamenlijke drijfveren van drie Indiase vrienden achter restaurant Foodgasm 2.0 aan de Willemstraat in Eindhoven. Het is het vervolg op het succes van Foodgasm aan de Kruisstraat, dat vooral was gericht op afhalen en bezorgen.