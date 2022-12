Tot 15.30 uur veel minder treinen van en naar Eindhoven

Bakfiets, chocolade­melk en een cadeautje moeten bewoners achter de geraniums vandaan halen

EINDHOVEN - De hete chocolademelk met slagroom geeft de bezoekers bij de bakfiets weer een beetje warmte. Het is een koude woensdagavond als de buurt verzamelt bij het Buurtpunt in de wijk Kronehoef-West op uitnodiging van het team van WIJeindhoven-Buurt in Bloei

10 december