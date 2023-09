Tranen van vreugde én verdriet bij terugkeer uit Marrakesh: ‘Vakantie is abrupt afgebroken, maar in Marokko zijn levens afgebroken’

Wendy uit Eindhoven is in Marrakesh: ‘De kamer ging heen en weer alsof je in een boom zit met zwiepende takken’

MARRAKESH/EINDHOVEN - Wendy Arons (52) ligt net twee minuten in haar hotelbed in Marrakesh als de kamer begint te schudden. „Het ging zo heen en weer, alsof je boven in een boom zit met zwiepende takken. Ik dacht: ik ga dood.”