Trein vanuit Best stilgezet voor aanhouding op station Roermond: ‘Nu met enkeltje richting gevangenis’

Niet meer dwalen door de zorgjungle dankzij Senioren­pun­ten

GELDROP - Het SeniorenPunt in Eindhoven en dat in Oirschot zijn een doorslaand succes. Na de zomervakantie kunnen ook inwoners van Geldrop-Mierlo en Veldhoven bij een fysiek loket in hun gemeente terecht met vragen over wonen, welzijn en zorg.