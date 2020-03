Treinen rijden weer tussen Den Bosch, Eindhoven en Sittard

Zingen, spelen en luisteren tijdens Peper In Je Oor in CKE Eindhoven

16:57 EINDHOVEN - Zingen, spelen en luisteren. Bezoekers van Peper In Je Oor, een muziekfestival dat komend weekend plaatsvindt in CKE Eindhoven, zullen het allemaal ervaren. Het Eindhovens centrum voor amateurkunst en cultuureducatie is op zaterdag 7 maart het decor van het hedendaags muziekfestival.