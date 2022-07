Treinen tussen Eindhoven en Weert rijden weer na aanrijding

Sigaret op het Grote Beek-ter­rein voortaan taboe: ‘Spannend, want verstokte roker mag het terrein niet af’

EINDHOVEN - Ze staan er al een tijdje, bij de entrees van Landgoed De Grote Beek in Eindhoven: borden met de boodschap ‘vanaf 1 juli is GGzE rookvrij’. Dan mag er door niemand meer gerookt worden in de gebouwen of buiten op het terrein. Ook door de cliënten niet.

