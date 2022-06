Treinreizigers geëvacueerd vanwege rookontwikkeling: geen treinen tussen Eindhoven en Boxtel

De reizigers in de andere wagons kunnen vooralsnog blijven zitten, aldus een woordvoerder van ProRail. ,,Voor de geëvacueerde mensen zullen bussen komen. Omdat het gaan om een deel met vier spoorbanen, is het hele treinverkeer stilgelegd.”

Dit betekent dat er ook geen treinverkeer is van Eindhoven naar de stations in Tilburg en Den Bosch. Vanwege de inzet van de hulpdiensten is er minimaal een uur extra reistijd. Waardoor de rook is ontstaan, is niet bekend.