Trucks waren veel te duur: DAF betaalt ruim een half miljard euro terug

Laatste kunstwerk ‘De levensboom’ van Land­schapstri­en­na­le Best bijna af

BEST - De Landschapstriënnale, drie kunstwerken met als thema de populier, is binnenkort compleet. Naast Groen Goud en Boompijl wordt binnenkort ook De Levensboom onthuld in De Scheeken in Best. Veel Bestenaren hebben er een bijdrage aan geleverd.