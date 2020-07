TU/e discrimineert mannen door voorrang voor vrouwen, oordeelt College voor Rechten van de Mens

Na 3,5 maand éíndelijk weer karten bij Hezemans in Eindhoven: ‘In coronatijd juist flink geïnves­teerd’

9:03 EINDHOVEN - Na 3,5 maand is óók de kartbaan van Mike Hezemans in Eindhoven ‘éíndelijk’ weer open. De eigenaar dreigde in alle emotie nog even zijn personeel te moeten ontslaan, maar ziet de toekomst - zeker in aanloop naar het 25-jarig jubileum - positief in. Er is zelfs flink geïnvesteerd.