TU/e onderzoekt racisme op universiteit, ‘ze noemden me Blackie en vroegen of ik uit het getto kwam’

3 juni EINDHOVEN - Voor de derde keer in driekwart jaar is er brand uitgebroken bij het Eindhovense recyclingsbedrijf Mirec op bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven. Na twee forse branden in oktober en februari viel de schade woensdagochtend mee. De brandweer maakte wel een melding bij de gemeente Eindhoven.