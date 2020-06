TU/e schrapt Nederlandse namen faculteiten

Daarmee valt het doek voor bijvoorbeeld de benaming van de faculteit Bouwkunde of Werktuigbouwkunde. De eerste wordt voortaan alleen nog maar aangeduid als Built Environment, de tweede met Mechanical Enigineering. Wiskunde en Informatica mag verder als Mathematics and Computer Science. Sommige faculteiten hadden sowieso al een Engelse naam, zoals Industrial Design, maar ook Industrial Engineering and Innovation Sciences.

Ook alle diensten krijgen een Engelse naam als ze die niet al hadden. De Dienst Interne Zaken mag zich alleen nog als Facility Management Center presenteren. De Dienst Huisvesting gaat als Real Estate verder.

De TU/e vindt dat sommige namen niet meer goed pasten bij de tak van dienstverlening. Ook moeten Engelse namen leiden tot een betere herkenbaarheid.

Beter Onderwijs Nederland (BON) in Amsterdam volgt wijzigingen in het onderwijs kritisch. ,,Wij zijn niet tegen verandering of tegen Engels", zegt woordvoerder Felix Huygen, ,,maar die naamswijziging in Eindhoven kan symbolisch voor iets veel groters. Je leert het best in je moedertaal. Daar is onderzoek naar verricht. Als dat in het Engels moet gaan, mis je de nuance. Je mist de humor. Als universiteit leg je zo een drempel op.”

Hij vervolgt: ,,Ik denk dat er in de regio Eindhoven veel 18-jarigen zijn die goed zijn in betavakken, maar soms ben je dan juist niet zo goed in de talen. Ik geloof niet dat een universiteit op de goede weg is als alles in het Engels moet.”

Achter sommige termen zit ook een zekere ideologie, meent Huygen. ,,Neem het human resource management, de opvolger van personeelszaken. Daar zit een Angelsaksisch principe achter dat er een menselijke bron is waar je uit put. Mensen als middel om winst te maken. De universiteit ziet zich als bedrijf. Dat staat ons als BON ook tegen.”

De TU/e doet de buitenlandse student evenmin een plezier, vindt hij. ,,Ze denken het hem of haar makkelijk te maken, maar in feite sluit je zo mensen uit. Dat zijn heus geen domme mensen. Tenslotte is onze samenleving voor 95 procent Nederlands.”

De keuze voor een Engelse naam is tot slot niet altijd een verbetering. ,,De universiteitsbibliotheek van Leiden heet de Leiden University Library. Die afkorting staat daar echt niet op de bordjes.”