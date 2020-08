TU/e steekt 10 miljoen in nieuw energie-instituut

Met het nieuwe Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems (EIRES) wil de TU/e nadrukkelijk samen met de maakindustrie in Brainport slimme, kleinere apparaten en systemen ontwikkelen voor de omzetting en opslag van energie. In EIRES wordt gewerkt aan vier onderzoeksprogramma's. Een voorbeeld waaraan al gewerkt wordt, is het Dutch Electrolyzer-consortium. Dat werkt aan een kleiner formaat apparaat voor de productie van waterstof uit water. Daarmee zou de electrolyzer in elke woning of wijk kunnen worden geïnstalleerd, waardoor je decentraal energie uit wind of zonnepanelen kan opslaan. De TU/e en VDL tekenden eerder deze maand een intentieverklaring om deze technologie samen verder te gaan ontwikkelen.