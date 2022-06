TU Eindhoven tweede bij wedstrijd duurzaam bouwen

Het studententeam van TU Eindhoven heeft vrijdag de tweede plaats behaald bij de wedstrijd voor duurzaam bouwen Solar Decathlon Europe. TU Delft werd derde. Op een terrein in Wuppertal in Duitsland hebben zestien universitaire teams in de afgelopen twee weken een zoveel mogelijk zelfvoorzienende woning opgebouwd. De huizen zijn vervolgens beoordeeld op onderdelen als energieverbruik, comfort en architectuur.

De eerste prijs ging naar studenten van de Universiteit van Karlsruhe in Duitsland. Zij bouwden volgens de jury het beste duurzame huis. Het was een verrassende uitkomst: bij de tussenstand vlak voor de prijsuitreiking stond het Delftse team nog op de eerste plaats. De TU was een van de favorieten. Delft moet de derde plaats delen met het team van het Franse Grenoble National School of Architecture.

De teams afkomstig uit Europa en Azië konden met de wedstrijd geen geldprijs winnen. Wel krijgen de studenten medailles.

Ripple

Het Eindhovense team bouwde het project Ripple, een zelfvoorzienend huis gemaakt van hout. De woning kan op bestaande flats worden geplaatst, om zo in steden woningtekort tegen te gaan. Het team ontwierp bovendien een app, waarmee de bewoner zijn leven duurzamer kan inrichten. Een slim systeem in de woning zorgt ervoor dat elektriciteitsverbruik verdeeld wordt over de dag, bijvoorbeeld door de wasmachine of de vaatwasser op een uitgekozen moment te laten draaien of spoelen.

Het blauwe gebouw van de TU Delft trok bij de wedstrijd ook veel aandacht. Met dit ontwerp kunnen 847.000 verouderde portiekwoningen gered worden van de sloop, worden verduurzaamd en uitgebreid, zegt het team. Het ontwerp past woningen als extra lagen boven op verouderde portiekflats. Daarmee kunnen de studenten vervolgens de hele flat energieneutraal maken. Ook vangt het gebouw regenwater op, dat na filtering schoon genoeg is om gedronken te worden, aldus Nikki de Zeeuw, een van de bestuursleden die het ANP in maart sprak.

Na de wedstrijd zet het team uit Eindhoven de woning neer in de Brabantse thuisstad bij Living LAB 040. Daar gaan die corporatie en andere partners van het studententeam de woning testen en verder ontwikkelen. Het huis van het team uit Delft was eerder al door loting uitgekozen om op het terrein in Wuppertal te blijven staan. De organisatie van Solar Decathlon Europe wil het huis gebruiken als ‘living lab’, om te experimenteren.

