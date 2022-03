TUe zet met nieuwe master vol in op kunstmatige intelligentie: dat een machine kan aangeven, over drie dagen ga ik kapot

EINDHOVEN - Er is een schreeuwend tekort aan ingenieurs in Brainport. Met een nieuwe masteropleiding in kunstmatige intelligentie (AI) wil de TU/e dat gat dichten. Wie promoveert, heeft gegarandeerd een baan.

De TU/e ziet kansen in studie en onderzoek naar AI en start daarom de nieuwe masteropleiding in kunstmatige intelligentie en technische systemen(officieel Artificial Intelligence and Engineering Systems AI&ES). De bedoeling is om hier de ingenieurs van de toekomst op te leiden. Er is plek voor zo'n 150 studenten.

Nauw betrokken is Carlo van de Weijer, hoofd van het AI-instituut EAISI op de Technische Universiteit Eindhoven. Van de Weijer: ,,Dit gaat niet over algoritmen of datawetenschappen, maar over machines die data gebruiken. Dat is veel complexer en raakt veel meer gebieden, zoals medisch of mobiliteit. Innovatie is steeds meer een combinatie van deskundigheden. Daarom zijn zeven faculteiten erbij betrokken, die elk hun eigen expertise op het gebied van AI en engineering systems inbrengen in de master.”

Hoe pas je AI toe in robots, steden of gezondheid?

De nieuwe master biedt studenten zes specialisatie mogelijkheden; High-tech systemen en robotica, mobiliteit, gezondheidstoepassingen, slimme steden, fundamenten van AI en wetenschappelijke toepassingen en productiesystemen. Als ingenieurs van de toekomst moeten zij nieuwe producten ontwikkelen en AI zien toe te passen in een breed scala; van robotica, tot in slimme steden, in gezondheid tot in mobiliteit en in energie.

Quote Dat een machine kan aangeven, over drie dagen ga ik kapot, breng maar alvast nieuwe onderdelen. Carlo van de Weijer, Hoofd van het AI-instituut EAISI op de TU/e

Dat klinkt ingewikkeld. Van de Weijer: ,,Slimme steden gaat eigenlijk om alle technieken die data gebruiken om steden leefbaarder te maken. Denk aan de straatverlichting op Stratumseind. Producten produceren zoveel data die we nu nog niet kunnen gebruiken. We moeten kijken naar de volgende stap. Ook om de concurrentie voor te blijven. Dat een machine kan aangeven, over drie dagen ga ik kapot, breng maar alvast nieuwe onderdelen. Diagnose op afstand, dat machines zichzelf gezond kunnen houden, daar is AI voor nodig. Het is net als een lampje dat in de auto gaat branden om aan te geven dat er iets niet klopt. Dit is alleen wat ingewikkelder.”

Banen voor het oprapen

Om officieel gecertificeerd te kunnen worden als opleiding, zijn steunbrieven vanuit de industrie nodig. Die staat zowat te juichen. ,,Als het om machines gaat, is het des Brainport. Van oudsher is er hier een dikke lijn met het bedrijfsleven. Er is een schreeuwend tekort aan AI-ingenieurs in Brainport. Hightech bedrijven als Philips, NXP en ASML hebben ons duidelijk gemaakt dat zij binnen afzienbare tijd een groot aantal afgestudeerden met dit profiel nodig zullen hebben. Als je als student deze master hebt afgerond, liggen de banen zeker voor het oprapen.”

De nieuwe master is formeel erkend door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie NVAO en is daarmee de tweede in zijn soort die de TU/e biedt. Vorig jaar lanceerde het de master datawetenschappen en kunstmatige intelligentie (Data Science en Artificial Intelligence). Die gaat meer over algoritmen en data-analyse technieken. De master is volgens de TU/e een doorslaand succes met meer dan 150 deelnemende studenten in het eerste jaar.