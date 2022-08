Tunnel van honderd miljoen euro onder Randweg Eindhoven bijna klaar, werk ligt op schema

Interview Eens het wonderkind van PSV, nu na wonderlij­ke avonturen trainer in Bladel: ‘In Mexico kreeg ik een pistool in mijn rug’

Hij was eens het grote talent van PSV, maar verder vooral een gewone Eindhovense jongen uit een gezin van dertien kinderen, die ‘aardig tegen een balletje kon stampen.’ Eric Viscaal (54) voelt zich na avonturen in Mexico en de zandbak nergens te groot voor. Kijk maar hoe hij in Bladel belandde.

12 augustus