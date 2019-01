Twaalf auto's botsen: twee uur vertraging op A2 vanaf Batadorp richting Boxtel

2 - 5 centimeter sneeuw verwacht: NS past vrijdagoch­tend de dienstrege­ling rond Eindhoven en Den Bosch aan

19:18 EINDHOVEN - Het kan vrijdagochtend opnieuw gaan sneeuwen en daarom zet de NS in de regio Eindhoven wat minder treinen in. Op het traject Sittard - Eindhoven - Den Bosch - Amsterdam rijden per uur maar vier intercity’s in plaats van zes.