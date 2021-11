Twee automobilisten racen door Eindhoven met 140 kilometer per uur

Waarom de pedagogi­sche tik al jaren strafbaar is

Opvoeden is geen makkelijke taak. Maar dat is geen excuus om zo nu en dan een corrigerende tik te geven, omdat je geen andere manier meer ziet om een conflict met je kind op te lossen. Een corrigerende tik geven is bovendien strafbaar in Nederland. Waarom is een tik zo onacceptabel, en hoe reageer je dan wél op je kind als hij een grens overschrijdt?

16 november