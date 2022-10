Twee auto’s branden bijna volledig uit bij brand in Eindhoven

CDA pleit voor gedeeld gebruik van Genneper Watermolen

EINDHOVEN - Kan de Genneper Watermolen niet gedeeld gebruikt worden? Zowel door de vorige huurder die er per 1 november weer in wil, als door het huidige molenaarsechtpaar? Het CDA Eindhoven legt het in een brief voor aan het college van B en W.

