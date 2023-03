Twee erepenningen en eerste jeugdlintje uitgereikt in Son en Breugel

Wie bakte ze bruin bij bakkerijmu­se­um De Grenswach­ter in Luyksges­tel?

LUYKSGESTEL - Bij bakkerijmuseum De Grenswachter in Luyksgestel worden vers gebakken broden uit de oven gehaald. Een foto gemaakt omstreeks 1985 maar wie weet nog wat de aanleiding was voor deze reportage? En wie staan er eigenlijk op de foto? Verhalen, herinneringen en anekdotes over het museum zijn welkom via d.hoekstra@ed.nl