Twee gewonden bij schietpartij in de buurt van supporterscafé tijdens PSV-AZ

updateEINDHOVEN - In de buurt van supporterscafé De Aftrap is zaterdagavond rond 20.02 uur een schietpartij geweest. Dit gebeurde tijdens de wedstrijd PSV - AZ. Twee mensen zijn daarbij gewond geraakt, waarvan een ernstig gewond.

De schietpartij vond plaats aan de overkant van de Vonderweg, waar het café aan zit, op de stoep of op het fietspad. Daar is een slachtoffer door ambulancepersoneel op straat gevonden met een schotwond in zijn been. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De andere gewonde wordt ter plaatse in de ambulance behandeld.

Stadionverbod

Volgens de uitbater van het café zitten ‘niet altijd de lieverdjes’ in De Aftrap, omdat veel een stadionverbod hebben. ,,Maar dit incident staat los van ons, het vond buiten plaats”, zo laat hij weten. ,,Wel is het erg balen, dit was de seizoensafsluiter. Die eindigt nu in mineur.”

Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is in de buurt van het café bij het Philips Stadion. Een omstander heeft iemand een uur voor de schietpartij horen schreeuwen op straat: ‘Ik schiet je kapot’. De omstander wordt nu gehoord door de politie.

Grote doorgaande weg afgesloten

Het café De Aftrap is inmiddels gesloten, de aanwezigen moesten allemaal naar buiten. De politie hoort mensen en is op zoek naar getuigen. De politie noteert gegevens van de aanwezige personen die aanwezig waren in Stadionbar De Aftrap. Forensische specialisten komen om sporenonderzoek te doen.

Ook de Vonderweg, een grote doorgaande weg, is afgesloten door de politie voor onderzoek. Omdat de wedstrijd binnenkort is afgelopen, kan dit de nodige verkeersproblemen geven.

Volledig scherm Gebied is afgesloten door de politie. © Michel Theeuwen

Extra camera's in gebied