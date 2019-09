Twee jaar cel voor bedrijfsleider shisha-lounge in Eindhoven na mishandeling

Poll Ziekenhui­zen in Zuid­oost-Bra­bant doen sigaret in de ban

11:54 EINDHOVEN - Vanaf dinsdag 1 oktober is het verboden om op het terrein van het Máxima Medisch Centrum nog een sigaret, pijp of sigaar op te steken. E-smokers worden eveneens in de ban gedaan door de ziekenhuizen in Veldhoven en Eindhoven.